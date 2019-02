Rund 200 Physiotherapeuten, Masseure und Fachkräfte für medizinische Fußpflege haben am Montag in Mainz die Abschaffung von Schulgeldern für ihre Ausbildung gefordert. Auf ihrem Protestzug durch die Stadt skandierten die Teilnehmer „Schuldgeldfreiheit“ und „Inklusion“. Sie trugen Transparente mit der Aufschrift „Ausbildung darf nichts kosten“ oder „Landesfinanzierung jetzt“. Zu der Demonstration aufgerufen hatte das Berufsförderungswerk Mainz (BfW), das Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam in Gesundheitsfachberufen ausbildet. Der Veranstalter zählte knapp 300 Teilnehmer.

Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium teilte mit, sich für den Erhalt der inklusiven Ausbildung einzusetzen. Dafür wolle man das BfW wie auch andere Physiotherapieschulen in die Krankenhausbetriebskostenfinanzierung integrieren.BFW MainzMitteilung des Gesundheitsministeriums

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.