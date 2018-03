Pfanne auf Herd vergessen: Drei Verletzte bei Hausbrand

Aus unserem Archiv

Ramstein-Miesenbach (dpa/lrs) – Eine auf einem Herd vergessene Pfanne hat einen Wohnhausbrand im pfälzischen Ramstein-Miesenbach mit drei Leichtverletzten verursacht. Die beiden Bewohner im Alter von 71 und 77 Jahren – zwei Eheleute – sowie ein Feuerwehrmann seien am Donnerstag vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei in Landstuhl mit. Die 71-jährige Bewohnerin hatte selbst die Feuerwehr alarmiert, nachdem die Pfanne Feuer gefangen hatte. Sie konnte sich mit ihrem Mann und einem Hund in Sicherheit bringen können. Die Feuerwehr löschte den Brand schnell, die Höhe des Schadens war noch unklar.