Pfalz bisher von Kirschessigfliege verschont

Neustadt/Weinstraße (dpa/lrs) – Für eine Entwarnung ist es zu früh, doch dieses Jahr hat sich die von Obstbauern und Winzern gefürchtete Kirschessigfliege noch nicht in der Pfalz blicken lassen. «Bisher haben wir noch keine nachgewiesen», sagte Karl-Josef Schirra vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinpfalz am Montag in Neustadt an der Weinstraße. «Sie verbreitet sich hauptsächlich über importierte und befallene Früchte.» Der nur wenige Millimeter große Schädling, der sich gerne über Obst, Beeren und Weintrauben hermacht, sei aber je nach Witterung bis Oktober unterwegs und könne jederzeit auftauchen.