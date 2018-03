Aus unserem Archiv

Frankfurt/Main (dpa/lrs) – Der deutsche Schiedsrichter Christian Dingert aus der Pfalz wird in dieser Woche eine Partie in der saudi-arabischen Liga leiten. Er wurde für das Topspiel zwischen Al Hilal und Al Shabab am Freitagabend in der Hauptstadt Riad nominiert, teilte der Südwestdeutsche Fußballverband am Dienstag mit.