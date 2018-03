Pegelstände am Rhein zwischen Mainz und Wiesbaden sinken

Aus unserem Archiv

Frankfurt/Mainz (dpa/lhe/lrs) – Die Hochwasserlage zwischen Mainz und Wiesbaden hat sich weiter entspannt. Das Wasser habe am Dienstagmorgen um 6 Uhr bei 6,17 Metern gestanden, teilten die Feuerwehr in Wiesbaden und das Landesamt für Umwelt in Rheinland-Pfalz mit. Das waren 20 Zentimeter weniger als zur gleichen Zeit am Vortag. Die Lage sei entspannt, sagte ein Sprecher der Wiesbadener Feuerwehr. „Unsere Leute können endlich wieder ruhen.“ In den kommenden Tagen sollen die Pegelstände des Rheins weiter sinken.