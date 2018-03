Aus unserem Archiv

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Stürmer Ilian Micanski hat sich beim furiosem Zweitliga-Auftakt seines 1. FC Kaiserslautern gegen Union Berlin (3:3) einen Bruch der linken Mittelhand zugezogen. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, erlitt der 26 Jahre alte Bulgare die Verletzung unmittelbar nach seiner Einwechslung in der 59. Minute bei einem Zweikampf. Trotz der Verletzung beendete Micanski die Partie aber noch. Auch im nächsten Spiel am Freitag (18.00 Uhr) bei Aufsteiger VfR Aalen soll der Stürmer dabei sein können.