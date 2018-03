Paris-Abstecher: Kaiserslautern suspendiert Stürmer Osawe

Aus unserem Archiv

Kaiserslautern

Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat seinen Stürmer Osayamen Osawe bis einschließlich kommenden Montag vom Trainings- und Spielbetrieb der Profis suspendiert. Der Verein bestätigte am Dienstag entsprechende Medienberichte. Osawe habe sich nach vorheriger Krankmeldung am Wochenende in Paris aufgehalten. «Jeder Spieler hat eine Verantwortung gegenüber dem Verein und der Mannschaft. Wer sich an Absprachen nicht hält, muss dafür die Konsequenzen tragen», sagte Trainer Tayfun Korkut dem «Kicker».