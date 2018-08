Ein Paketbote ist in Linden in der Pfalz mit dem Fuß unter das Rad seines Kleintransporters geraten und dabei schwer verletzt worden. Der 48-Jährige hatte am Samstag sein Fahrzeug an einem steilen Hang abgestellt, um Pakete auszuliefern, wie die Polizei mitteilte. Als er ausstieg, kam der Transporter ins Rollen. „Bei dem Versuch, wieder in das Auto einzusteigen, um es zum Stehen zu bringen, geriet der Mann mit seinem Fuß unter den Vorderreifen und stürzte zu Boden“, schilderte die Polizei. Unmittelbar danach sei das Fahrzeug an einem Bordstein zum Halten gekommen. Der Fuß des Mannes wurde unter dem Rad eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite ihn.

