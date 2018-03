Originelle Idee der Kommunen für die Grünflächenpflege

Aus unserem Archiv

Mainz

Mit teils originellen Ideen halten viele Kommunen in Rheinland-Pfalz trotz klammer Kassen an der Pflege ihrer Grünflächen fest. In vielen Städten engagieren sich zudem Bürger ehrenamtlich und kümmern sich etwa um einzelne Bäume, wie eine Umfrage der Nachrichtenagentur dpa ergab. Auch mit Hilfe von Spendenaktionen und Sponsoring von Unternehmen blühen manche Verkehrskreisel und Parks auf.