Orang-Utan-Botschafter tourt im Rollstuhl durch Schulen

Neustadt/Wied (dpa/lrs) – Benni Over (28), unheilbar kranker Orang-Utan-Fan aus dem Westerwald, will in diesem Jahr mit seinem Vater bundesweit in 20 bis 30 Schulen, Unis, Buchhandlungen und Bibliotheken für den Schutz der seltenen Menschenaffen werben. Zwei Bücher und einen Trickfilm über Orang-Utans hat der junge Mann im Rollstuhl schon mitgestaltet. 2016 reiste er sogar mit seiner Familie vom Heimatort Niederbreitbach im Westerwald rund 15 000 Kilometer zur südostasiatischen Insel Borneo zu den Menschenaffen.

Bereits im Alter von vier Jahren hatten Ärzte bei Benni Duchenne-Muskeldystrophie, eine voranschreitende Muskelschwäche, festgestellt. Inzwischen kann Benni außer seinem Gesicht nur noch die Fingerspitzen bewegen. Er ist auf ein ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.