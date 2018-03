Oppositionschefin Klöckner legt Beck Rücktritt nahe

Aus unserem Archiv

Mainz

Nach der Nürburgring-Pleite hat die rheinland-pfälzische CDU-Landtagsfraktionschefin Julia Klöckner Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) erneut den Rücktritt nahegelegt. «Weitermachen wie bisher, das hat nichts mit Verantwortung zu tun», sagte Klöckner am Mittwoch in einer Sondersitzung des Landtags in Mainz. Sie drohte mit einem Antrag auf Vertrauensentzug in der nächsten Landtagssitzung. «Wir geben Ihnen die Chance, aus eigenem Antrieb zu handeln (...) Wenn sie aber dennoch alles aussitzen wollen, dann gehen wir weiter.» Beck habe seine Pflichten verletzt und sei nicht verantwortungsvoll mit Landesgeld umgegangen.