Opposition: Saarland wird vom Bund abgehängt

Saarbrücken (dpa/lrs) – Verärgert hat die Opposition im saarländischen Landtag auf die Nachricht reagiert, dass die Agentur für Cybersicherheit in Leipzig/Halle angesiedelt werden soll. Das Saarland hatte sich Hoffnung darauf gemacht, nachdem es ein solches Projekt bei der Kohlekommission angemeldet hatte. „Deutlicher kann eine Absage der Bundesregierung an das Saarland kaum ausfallen. Wir sind und bleiben abgehängt“, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der Linken, Jochen Flackus, am Montag vor der Landespressekonferenz in Saarbrücken. Die jüngste Meldung, wonach eine neue grenzüberschreitende Batteriefabrik in die Lausitz und nicht ins Saarland komme, sei „der zweite Schlag innerhalb kürzester Zeit.“

Die AfD teilte die Kritik, die saarländischen Politiker Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), Peter Altmaier (CDU) und Heiko Maas (SPD) täten nicht genug für das Saarland. Dass das Land wieder leer ausgehe, ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.