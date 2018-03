Opernstar Garanca singt bei «Klassik am See 2012»

Aus unserem Archiv

Losheim am See (dpa/lrs) – Der weltweit gefeierte Opernstar Elina Garanca macht im kommenden Jahr einen Abstecher ins Saarland. Am 7. Juli 2012 singt die Mezzosopranistin beim «Klassik Open Air» in Losheim am See, wie die Musik & Theater Saar GmbH in Merzig mitteilte. Die aus Lettland stammende Künstlerin gestaltet dort die «Open Air Gala» gemeinsam mit der Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern. Die musikalische Leitung hat Karel Mark Chichon, der neue Chefdirigent des Orchesters. Ein Feuerwerk über dem See beschließt die «Open Air Gala».