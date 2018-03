Opel-Mutter GM überträgt Logistik in Europa an Peugeot-Tochter

Aus unserem Archiv

Rüsselsheim/Paris/Detroit (dpa) – Im Kampf gegen die hohen Kosten ordnet die Opel-Mutter General Motors (GM) ihr Logistikgeschäft in Europa neu. Vom kommenden Jahr an ist die hundertprozentige Tochter des französischen Autokonzerns Peugeot-Citroën, Gefco, exklusiv für die Material- und Komponentenlieferungen zu den Automobilwerken, den Transport von Fahrzeugen von den Werken zu den Händlern oder den Transport von Ersatzteilen zu den Verteilzentren verantwortlich. Das teilten GM und PSA am Montag mit. Das langfristige Abkommen sei ein erstes Ergebnis der Ende Februar geschlossenen globalen Allianz der beiden Konzerne.