Opel muss sich neuen Chef-Designer suchen

Der kriselnde Autohersteller Opel muss sich nach einem neuen Design-Chef umsehen. Das Unternehmen bestätigte am Montag in Rüsselsheim, dass der für den Posten vorgesehene US-Amerikaner David Lyon den Mutterkonzern General Motors verlassen hat und nicht wie geplant zum 1. August die freiwerdende Stelle des Opel-Chefdesigners übernehmen wird. Die Aufgabe werde zunächst kommissarisch weiter von Mark Adams erfüllt, der aber wie vorgesehen nach Detroit wechsele, erklärte ein Opel-Sprecher. Ein Nachfolger sei noch nicht benannt.

Opels Wunschkandidat wurde von GM entlassen.

Foto: Martin Schutt – DPA

Lyon hatte zuletzt in Detroit das Design der GM-Marken Buick und GMC verantwortet. Nach Informationen des Fachmagazins «Automobil Industrie» ist er am vergangenen Donnerstag unter spektakulären Umständen bei GM rausgeschmissen worden: Er sei vom Personaldirektor zu einem wartenden Fahrzeug eskortiert worden, bevor per Mail den Mitarbeitern mitgeteilt worden sei, dass Lyon «ab sofort» nicht mehr GM-Mitarbeiter sei. «Eine Demission in dieser Form hat es bei GM noch nie gegeben,» zitiert das Blatt einen Insider.

Opel kämpft wie andere auf Europa konzentrierte Hersteller mit einer heftigen Absatzkrise. Der Mutterkonzern GM will die jährlichen Millionenverluste nicht mehr hinnehmen und hat zuletzt Opel-Chef Karl-Friedrich Stracke und Opel-Entwicklungschefin Rita Forst den Laufpass gegeben.