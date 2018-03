OLG-Präsidentenstelle könnte auf Graefen zulaufen

Aus unserem Archiv

Mainz

Die Besetzung der vakanten Präsidentenstelle am Oberlandesgericht (OLG) Koblenz könnte auf den früheren Bewerber Hans-Josef Graefen zulaufen. Das erfuhr die Nachrichtenagentur dpa am Dienstag in Mainz. Der Präsidialrat, ein Gremium der Justiz, beriet am Dienstag über einen Vorschlag von Justizminister Jochen Hartloff (SPD). Aus Regierungskreisen hieß es, Hartloff gehe es um eine Befriedung der Situation. CDU-Landes- und Fraktionschefin Julia Klöckner sagte: «Ich gehe davon aus, dass die Landesregierung an Herrn Graefen nicht vorbeikommen wird.» Der Richterwahlausschuss entscheidet am 8. November über die Personalie.