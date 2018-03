Offizielle Investorensuche für Hahn könnte im Mai starten

Die offizielle Suche nach Investoren für den defizitären Hunsrück-Flughafen Hahn könnte im Mai beginnen. Davon gehe der rheinland-pfälzische Infrastrukturminister Roger Lewentz (SPD) aus, sagte sein Sprecher Joachim Winkler am Montag. Ein Beratungsbüro mit Experten werde das Interessenbekundungsverfahren vorbereiten. Dessen Dauer sei noch unklar.

Hahn könnte durch die 24-Stunden-Genehmigung profitieren.

Foto: Thomas Frey/Archiv – DPA

Mit Blick auf den Prozess des Bundesverwaltungsgerichts um den Frankfurter Fluglärm, in dem sich ein dauerhaftes Nachtflugverbot abzeichnet, ergänzte Winkler: «Wir sehen zusätzliche Chancen für den Hahn im Frachtbereich.» Der ehemalige US-Fliegerhorst besitzt eine seltene 24-Stunden-Genehmigung. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig will sein Urteil zum Frankfurter Flughafen am 4. April verkünden.