Die ökologisch bewirtschaftete Fläche in Rheinland-Pfalz besteht zum größten Teil aus Wiesen und Weiden: Diese vor allem für die Milchwirtschaft genutzten Grünlandflächen hatten mit rund 40 000 Hektar einen Anteil von 63 Prozent an der gesamten Ökolandbaufläche von 63 561 Hektar (2016). Dies geht aus der Antwort des Umweltministeriums auf eine Anfrage aus der Grünen-Fraktion hervor. Die ökologisch bewirtschaftete Fläche nahm in Rheinland-Pfalz seit 2010 um 68 Prozent zu.

Nach ökologischen Grundsätzen betriebener Ackerbau wächst nach Angaben des Ministeriums ebenfalls, „da mit der Umstellung Milchvieh haltender Betriebe auch der Bedarf an Futter zunimmt“. Nach den zuletzt verfügbaren Zahlen waren ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.