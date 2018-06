Wer ein Baugrundstück oder einen Gewerbebetrieb in Rheinland-Pfalz hat, muss in diesem Jahr im Schnitt nur wenig mehr Steuern zahlen. Von den rund 2300 Städten und Gemeinden hoben 7,5 Prozent die Sätze der Grundsteuer B für bebaute und bebaubare Grundstücke an, bei den Gewerbesteuersätzen waren es 5,1 Prozent. Das gaben die Statistiker des Landes am Donnerstag in Bad Ems bekannt. Die Sätze der Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Vermögen wurden von 6,1 Prozent der Kommunen erhöht. Die Hebesätze liegen damit immer noch niedriger als im Bundesschnitt von 2016. Aktuellere bundesweite Zahlen lagen bisher noch nicht vor.

Die Sätze weichen teils deutlich voneinander ab. So liegt für Betriebe in Wettlingen im Eifelkreis Bitburg-Prüm der Hebesatz der Gewerbesteuer bei 600 Prozent, in Ingelheim bei 310 Prozent. Bei der ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.