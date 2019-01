Fußball-Torwart Christian Mathenia hat beim Schlusslicht 1. FC Nürnberg für das Bundesliga-Gastspiel am Samstag (15.30 Uhr) beim FSV Mainz 05 ein kompromissloses Defensiv-Verhalten angemahnt. „Wir sollten uns darauf versteifen, hinten die Bude dicht zu halten. Wenn man lange die Null hält, werden die Mainzer auch nervös, dann ergeben sich auch die notwendigen Räume in der Offensive“, sagte der 26-jährige Mathenia nach dem Training am Mittwoch. „Wenn man an der Wand steht, funktioniert es nur über Einsatz und Leidenschaft. Die müssen wir in der Partie auf den Platz bringen.“

Die Nürnberger haben auch den Rückrundenstart mit 1:3 gegen Hertha BSC verpatzt und sind seit zwölf Partien sieglos. Mit 41 kassierten Toren stellen die Franken zudem die schwächste Defensive.Mathenia kennt ...

