Nürburgring-Pleite belastet Beck – Krisensitzung des Landtags

Kurt Beck weilt im Urlaub an der Mosel. Doch besonders erholsam dürfte es dort für den rheinland-pfälzischen SPD-Ministerpräsidenten nicht sein. Zu viel steht mit der Pleite des Nürburgrings auf dem Spiel. An diesem Mittwoch muss er gar wie alle Landtagsabgeordneten seine Ferien für eine Krisensitzung des Parlaments in Mainz unterbrechen.

Der Nürburgring ist pleite.

Foto: Thomas Frey/Archiv – DPA

Die CDU-Opposition will Deutschlands dienstältesten Regierungschef in die Zange nehmen. Stets hat er betont, der teure Ausbau der Rennstrecke in der Eifel belaste die Steuerzahler nicht. Doch nun hat die Besitzgesellschaft Insolvenz angemeldet. Es drohen dreistellige Millionenverluste zulasten des Landeshaushalts. Geld, das sonst etwa für Schulen und Straßen verwendet werden könnte.

Ein Gutachten sieht jetzt auch noch die Förderbank des Landes in Gefahr. Die Expertise im Auftrag der CDU kommt laut «Wirtschaftswoche» und «Rhein-Zeitung» (Montag) zum Schluss, dass der geplatzte 330-Millionen-Euro-Kredit der Bank nicht mit einer Landesrücklage von 254 Millionen Euro teilweise abgelöst werden dürfe. Ein derartiger Verstoß gegen EU-Beihilferecht könne letztlich zur Pleite der Investitions- und Strukturbank (ISB) führen. Wer dabei mithelfe, könne sich sogar wegen Untreue strafbar machen. Die Brisanz: Am Mittwoch will Becks rot-grüne Landesregierung auch die Zustimmung des zuständigen Landtagsausschusses zur Ablösung des Kredits mittels Landesrücklage einholen.

Das Mainzer Finanzministerium weist die Vorwürfe zurück. Die ISB sei ein verlängerter Arm der öffentlichen Hand und im Verhältnis zum Land «beihilfefrei». Das sehe auch die Bundesregierung so. Zudem sei die Angelegenheit vergleichbar mit dem früheren Opel-Kredit mehrerer Länder und des Bundes, den Brüssel ebenfalls gutgeheißen habe.

Eigentlich gilt «König Kurt» als ein beliebter Landesvater bis weit hinein in die Wirtschaft. Vieles ist dem Südpfälzer in seiner schon 18-jährigen Regierungszeit gelungen. Doch bei der Planung des Freizeitparks am Nürburgring auf dem Höhepunkt seiner Karriere verließ Beck anscheinend sein politischer Instinkt, wie auch Parteifreunde vermuten. Als er damals in der strukturschwachen Eifel neue Jobs schaffen wollte, war er SPD-Bundeschef. Und möglicherweise abgelenkt wegen der Querelen auf der großen Berliner Bühne.

Der Freizeitpark geriet viel zu groß, die Träume von hohen Besucherzahlen zerplatzten wie Seifenblasen und die Zukunft der Formel 1 in der Eifel steht in den Sternen. Eine Privatfinanzierung scheiterte spektakulär und beschäftigt bis heute die Staatsanwälte. Also flossen 330 Millionen Euro Steuergeld als ISB-Kredit. Doch als die Landesregierung kürzlich bei der EU-Kommission die Genehmigung einer neuen Finanzspritze von 13 Millionen Euro und die Stundung der Kreditzinsen beantragte, gab Brüssel rotes Licht. Wütend machte Beck daher die EU-Kommission verantwortlich für die Pleite. Die Rufe von CDU, FDP und Bund der Steuerzahler nach seinem Rücktritt ignorierte er und zog sich wieder in die Ferien in Cochem an der Mosel zurück.

Schon in den Monaten vor der Anmeldung der Insolvenz war immer wieder die Debatte über die Kronprinzen des 63-Jährigen aufgeflammt. Beck hatte zwar versichert, bei guter Gesundheit bis 2016 regieren zu wollen. Doch dann bestätigte die inzwischen in einer SWR-Umfrage abgestürzte SPD, dass längst Gespräche über mögliche Nachfolger liefen. Nun betonen Regierungskreise, Beck werde jetzt erst recht nicht gleich den Hut nehmen – aus Trotz oder Pflichtgefühl oder im Bestreben, nicht für immer mit einem Millionen-Steuergrab verbunden zu werden.