Nürburgring-Desaster: Prozess gegen Ex-Minister beginnt im Oktober

Koblenz

Nach dem Debakel um die gescheiterte Privatfinanzierung des Nürburgrings wird dem rheinland-pfälzischen Ex-Finanzminister Ingolf Deubel (SPD) und fünf Managern der Prozess gemacht. Das Landgericht Koblenz ließ die Anklage der Staatsanwaltschaft zur Hauptverhandlung zu, teilte es am Montag mit. Der Prozess beginnt voraussichtlich am 16. Oktober. Deubel (62) trat 2009 zurück, nachdem die dubios wirkende Privatfinanzierung des Freizeitparks an der Rennstrecke gescheitert war.