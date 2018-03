Nürburgring-Betreiber wollen eventuell für Rennstrecke bieten

Aus unserem Archiv

Nürburg

Die Betreiber des angeschlagenen Nürburgrings erwägen einem Zeitungsbericht zufolge den Kauf der Rennstrecke. «Wir werden uns, wenn eine Ausschreibung auf dem Tisch liegt, Gedanken darüber machen, ob und in welcher Form wir uns an dieser Ausschreibung beteiligen – selbstverständlich», sagte der Geschäftsführer der Nürburgring Automotive GmbH, Jörg Lindner, der Wochenzeitung «Die Zeit». Mitgesellschafter Kai Richter wehrte sich gegen Vorwürfe, Schuld an der Pleite zu sein. Die Besitzgesellschaft des Rings hatte Insolvenzantrag gestellt, weil Pacht ausgeblieben war und eine Finanzspritze nicht gebilligt wurde.