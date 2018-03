Die diesjährige Fahrradsaison scheint in Rheinland-Pfalz noch nicht richtig Fahrt aufgenommen zu haben. Landesweit warten etliche Fahrradverleiher nach dem bislang eher kühlen Wetter auf Kunden. „Es ist noch sehr ruhig“, sagte Iris Fußer, Mitarbeiterin eines Unternehmens mit Sitz in Hördt (Kreis Germersheim). Zwar gebe es schon einige Buchungen, diese seien aber meist für einen späteren Zeitpunkt im Jahr. Ähnlich sieht es bei einem Geschäft mit Mieträdern in Koblenz und bei einem Fahrradverleih in Hermeskeil in der Vulkaneifel aus.

Die Tourismusbranche in Rheinland-Pfalz hat Radfahrer seit längerem als eigene Zielgruppe entdeckt. Um sie anzulocken, setzt die Branche auf etliche Radfernwege und auf Fahrradveranstaltungen. In diesem Jahr findet erstmals ein ...

