Noch 32 der insgesamt rund 500 dem Reichsbürger-Spektrum zugeordnete Menschen in Rheinland-Pfalz haben eine waffenrechtliche Erlaubnis. Wie aus einer Antwort des Innenministeriums in Mainz auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Abgeordneten Pia Schellhammer hervorgeht, handelt es sich um 14 Kleine Waffenscheine, 18 Waffenbesitzkarten und insgesamt 102 Waffen. Ursprünglich hatten 51 sogenannte Reichsbürger eine waffenrechtliche Erlaubnis. 19 von ihnen haben ihre Waffen demnach mittlerweile abgegeben oder sie wurden sichergestellt. Bei den verbleibenden 32 sind in zehn Fällen noch weitere Prüfungen nötig, in 22 Fällen läuft das Verfahren, das in den Entzug der Erlaubnis und Waffe münden kann.

Schellhammer, die innenpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion ist, sagte der Deutschen Presse-Agentur, die jüngsten Ereignisse in Chemnitz hätten die Gewaltbereitschaft rechtsextremer Gruppen verdeutlicht. „Die Zahlen der Landesregierung belegen, dass es auch ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.