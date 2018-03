Noch 107 Verfahren gegen Moselwinzer offen

Aus unserem Archiv

Trier

Beim Finanzamt Trier waren Ende vergangenen Jahres noch 107 Verfahren gegen Moselwinzer wegen Steuerhinterziehung anhängig. Sie sollen Flaschenwein an der Steuer vorbei verkauft haben, wie das Finanzamt Trier am Mittwoch mitteilte. Seit dem Beginn der Ermittlungen im Jahr 2012 seien bislang insgesamt 237 Verfahren gegen Winzer eröffnet worden: Davon seien 130 bereits abgeschlossen. Die bisher rechtskräftig verhängten Geldstrafen und Auflagen beliefen sich auf rund 850 000 Euro. Die Höhe der hinterzogenen Steuern in diesen Fällen habe sich auf rund 10,7 Millionen Euro summiert.