Niederländisches Königspaar in Trier und im Saarland

Trier/Saarbrücken (dpa/lrs) – Das niederländische Königspaar besucht am zweiten Tag seines Deutschland-Aufenthaltes Trier und das Saarland. Willem-Alexander und Máxima werden heute in der Moselstadt zunächst das einst römische Stadttor Porta Nigra besichtigen. Dazu werden viele Schaulustige und Royal-Fans erwartet. Im Anschluss stehen Kurz-Visiten im Trierer Dom und in der rheinland-pfälzischen Landesausstellung zum 200. Geburtstag des Trierer Philosophen Karl Marx auf dem Programm.

Das royale Paar wird begleitet von der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und deren Mann Klaus Jensen, die in Trier wohnen. Nach der letzten Station in Rheinland-Pfalz geht es weiter ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.