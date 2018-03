Im Rahmenprogramm der diesjährigen Nibelungen-Festspiele sind mehrere Theaterstücke mit prominenten Darstellern früherer Produktionen zu sehen. So treten Katja Weitzenböck und Dominic Raacke in der Komödie „Die Niere“ von Stefan Vögel auf, die am 4. und 5. August im Wormser Theater gezeigt wird. Das Stück, in dem auch Jana Klinge und Romanus Fuhrmann mitspielen, dreht sich nach Festspielangaben vom Dienstag um die Frage, ob der Partner bereit ist, einem eine Niere zu spenden.

Die Schauspieler Alexandra Kamp und Maximilian Laprell treten am 26. und 28. Juli in der Romantikkomödie „Gut gegen Nordwind“ und am 27. und 29. Juli in der Fortsetzung „Alle sieben ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.