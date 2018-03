Nibelungen-Festspiele nehmen 2021 Luther in den Blick

Aus unserem Archiv

Mannheim

Die Wormser Nibelungen-Festspiele werden ihrem Stoff untreu – allerdings nur einmal. Im Luther-Jahr 2021 soll sich das Stück um den Reformator drehen, der sich 500 Jahre zuvor auf dem Reichstag in Worms geweigert hatte, seine umstrittenen Thesen und als aufrührerisch bezeichnete Lehre zu widerrufen. Die Festspiele würden damit 2021 zum zentralen inhaltlichen Ankerpunkt der Luther-Gesamtfeierlichkeiten, kündigten Intendant Nico Hofmann und der Künstlerische Leiter Thomas Laue am Donnerstagabend in Mannheim bei einem Ausblick auf die nächsten fünf Jahre an. Für diese Zeitspanne ist Hofmanns Intendanz ausgemachte Sache.