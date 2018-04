Neben Filmstar Jürgen Prochnow („Das Boot“) gehört bei den diesjährigen Nibelungen-Festspielen in Worms auch die Schauspielerin Ursula Strauss („Meine fremde Freundin“, „Die Stille danach“, „Käthe Kruse“) zu den Hauptdarstellern. Die 43-Jährige, die im vergangenen Jahr mit dem österreichischen Fernseh- und Filmpreis „Romy“ in der Kategorie beliebteste Schauspielerin Kino/TV-Film geehrt wurde, spielt nach Angaben der Nibelungen-Festspiele die Brunhild. Am Sonntag (15. April) ist sie in dem „Tatort – Ich töte niemand“ zu sehen, der sich um einen Doppelmord in Nürnberg dreht.

Das diesjährige Nibelungen-Stück „Siegfrieds Erben“, das von dem Autorenduo Feridun Zaimoglu und Günter Senkel stammt, erzählt die Geschichte der Nibelungen weiter: Nach dem Tod von Kriemhild und den Burgundern reist ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.