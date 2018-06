Ursula Strauss, die Brunhild im neuen Stück der Wormser Nibelungen-Festspiele, würde gerne auch mal den Anti-Helden Hagen spielen. „Der ist das, was er ist, und der hält das auch aus“, sagte die 44-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Worms. Hagen stehe darüber, dass sein Handeln auch Schlechtes enthalte und sei „wahrscheinlich die mächtigste Figur, weil er sich am wenigsten fürchtet vor Konsequenzen“. Laut Sage tötet Hagen Kriemhilds Mann Siegfried, weil dieser für König Gunther dessen Frau Brunhild entjungfert hatte, und versenkt dann den Nibelungenschatz im Rhein, damit Kriemhild mit dem Gold keinen Rachefeldzug bezahlen kann.

Strauss ist von Kindheit an mit dem Nibelungen-Stoff vertraut. Sie stammt aus der „Nibelungen-Stadt“ Pöchlarn in Österreich. Der Ortsname hat Bezug zum Nibelungenlied, in dem ein Markgraf Rüdiger von „Bechelaren“ ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.