Neues „Tatort“-Team dreht im Saarland

St. Ingbert/Saarbrücken (dpa/lrs) – Das neue Team des SR-„Tatorts“ hat seine Arbeit aufgenommen: Zum Auftakt der Dreharbeiten präsentierten sich am Mittwoch Daniel Sträßer alias Hauptkommissar Adam Schürk und Vladimir Burlakov alias Hauptkommissar Leo Hölzer erstmals in ihren neuen Rollen. „Es ist aufregend, spannend und macht großen Spaß“, sagte Sträßer der Deutschen Presse-Agentur. Drehort für den ersten Fall mit dem Arbeitstitel „Das fleißige Lieschen“ war der ehemalige Industriestandort „Alte Schmelz“ in St. Ingbert. Bis zum 11. April sind insgesamt 22 Drehtage geplant – unter anderem in Saarbrücken, Sulzbach, Mettlach und Püttlingen.

Die beiden Kommissare, die von drei Frauen im neuen Team verstärkt werden, treten die Nachfolge von Devid Striesow (Hauptkommissar Jens Stellbrink) und Elisabeth Brück (Hauptkommissarin Lisa Marx) an.SR-Tatorte"Tatort"-Seite der ARD

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.