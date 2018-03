Neues Programm soll Psyche von Schülern und Lehrern stärken

Aus unserem Archiv

Mainz

Bildungs- und Gesundheitsministerium wollen mit einem neuen Programm zur Stärkung der seelischen Stabilität von Schülern und Lehrern beitragen. Das mit Partnern wie dem Pädagogischen Landesinstitut, der Krankenkasse Barmer und der Unfallkasse Rheinland-Pfalz entwickelte Programm „MindMatters“ (die Seele ist wichtig) startet am 7. März mit einer Auftaktveranstaltung in Andernach, zu der alle Lehrer von Schulen in Rheinland-Pfalz eingeladen werden.