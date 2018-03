Neues Programm: Kitas arbeiten mehr mit Eltern zusammen

Aus unserem Archiv

Mainz

Die 2500 rheinland-pfälzischen Kindergärten sollen enger mit den Eltern zusammenarbeiten und mehr Fortbildung bekommen. Das sieht das Programm «Kita!Plus» vor, das Kinderministerin Irene Alt und Ernährungsministerin Ulrike Höfken (beide Grüne) am Donnerstag in Mainz vorstellten. Bis zum Ende der Wahlperiode 2016 will die rot-grüne Landesregierung 30 Millionen Euro dafür bereitstellen. Kitas in sozialen Brennpunkten erhalten jährlich bis zu 20 000 Euro für mehr Kontakte zu den Eltern und zum Wohngebiet inklusive Hausbesuchen. Hintergrund ist, dass Kinder heute mehr Zeit als früher in Kitas verbringen.