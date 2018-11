Neues IHK-Projekt verhilft zu Zertifikaten

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Wer seine Berufstätigkeit gut beherrscht, für diese Kompetenz aber keine formale Bestätigung besitzt, kann künftig mithilfe der IHK Pfalz ein entsprechendes Zertifikat erlangen. Die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer beschloss bei ihrer jüngsten Sitzung in Ludwigshafen, sich am Projekt „ValiKom Transfer“ zu beteiligen – damit sollen informell erworbene Kenntnisse zertifiziert werden. „Das ist eine tolle Möglichkeit, um weiße Flecken in der Laufbahn auszufüllen“, sagte ein IHK-Sprecher.

Und so geht es: Unternehmen können der IHK Mitarbeiter melden, Einzelpersonen können dies auch tun. Bei der IHK findet dann ein Beratungsgespräch statt: Wer besitzt Fertigkeiten, hat sich diese aber ...

