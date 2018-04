Neues Forschungsgebäude für die TU Kaiserslautern

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Mit einem neuen Forschungsgebäude will die Technische Universität Kaiserslautern (TUK) die Arbeit an der Ultrapräzisions- und Mikrotechnik ausbauen. Wie die Hochschule am Freitag mitteilte, soll der Bau bis 2023 stehen. Bund und Land Rheinland-Pfalz stellen dazu über 52 Millionen Euro bereit. Geplant sei, dass dort künftig Teams aus Maschinenbau, Verfahrenstechnik, Physik und Informatik zusammen forschen, hieß es weiterhin.

Ob in der Medizintechnik, der Optik oder dem Fahrzeugbau – Ultrapräzisions- und Mikrotechnologien kommen nach Angaben der TUK immer öfter zum Einsatz. Damit sei es etwa möglich, Werkstoffe und Oberflächen ...

