Ein Manager des Sprudelgeräte-Herstellers Sodastream wird neuer Chef des Haushaltswarenproduzenten Leifheit. Der Aufsichtsrat habe Henner Rinsche zum Vorstandsvorsitzenden bestellt, teilte das Nassauer Unternehmen am Mittwoch mit. Der 48-Jährige werde sein Amt spätestens am 1. Juni dieses Jahres antreten. Rinsche tritt die Nachfolge von Thomas Radke an, den der Aufsichtsrat wegen unbefriedigender Umsätze im vergangenen Oktober mit sofortiger Wirkung abberufen und freigestellt hatte.

Rinsche war den Angaben zufolge seit 2011 in verschiedenen Funktionen bei Sodastream tätig, seit 2015 verantwortet er dort das Europa-Geschäft. Zuvor hatte der 48-Jährige bereits für die Konsumgüterhersteller Henkel und ...

