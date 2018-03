Neue Loreley gesucht – Voraussetzung: flexibel, mobil, blond

Aus unserem Archiv

St

Goarshausen (dpa/lrs) – Für den weltberühmten Rhein-Felsen Loreley sucht der örtliche Tourismusverband eine neue Darstellerin. Bewerberinnen sollten „zeitlich flexibel, mobil und natürlich blond sein“, teilte die Loreley Touristik am Freitag mit. Als Repräsentantin des sagenumwobenen Welterbes Oberes Mittelrheintal übernehme die 17. Loreley „ein vielseitiges und spannendes, aber auch forderndes Aufgabengebiet mit jährlich rund 50 Einsätzen im In- und Ausland. Dazu gehören Auftritte auf Winzerfesten und Weinmärkten, bei Eröffnungsfeiern und regionalen Festen sowie in Medieninterviews.“