Neue Hilfe für Hotels und Gaststätten bei Mitarbeitersuche

Aus unserem Archiv

Mainz

Bei der Nachwuchssuche setzt das Hotel- und Gaststättengewerbe in Rheinland-Pfalz auf ein neues Modell. Coaches sollen künftig Jugendliche beim Übergang von der Schule in die Ausbildung begleiten und ihnen dort stets als Ansprechpartner dienen. Die Branche wachse, sagte der Landespräsident des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga, Gereon Haumann, der Deutschen Presse-Agentur. In Zeiten von annähernder Vollbeschäftigung könnten Mitarbeiter bei Stellensuche und Arbeitszeiten wählerischer werden.