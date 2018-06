Neue Halberg Guss schließt Werk: Saarbrücken bleibt

Leipzig/Saarbrücken (dpa/lrs) – Der VW-Zulieferer Neue Halberg Guss (NHG) schließt sein Werk in Leipzig voraussichtlich bis Ende 2019. Für die etwa 800 Mitarbeiter solle ein Sozialplan mit den Betriebsräten ausgehandelt werden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Zuerst hatte der Saarländische Rundfunk darüber berichtet. Die Schließung des Leipziger Werks sei „unumgänglich, da sonst das Unternehmen als Ganzes in seiner Existenz gefährdet wäre“, hieß es in einer Mitteilung der Geschäftsleitung. Der Betrieb in Saarbrücken mit derzeit etwa 1300 Beschäftigten geht dagegen weiter.

Hintergrund der Auseinandersetzung ist ein Streit zwischen dem Autobauer Volkswagen und einem seiner größten Zulieferer, der Prevent-Gruppe. Diese hatte Anfang des Jahres die Neue Halberg Guss gekauft. Aus Gewerkschaftkreisen hieß ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.