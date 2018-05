Mit dem Start der neuen Datenschutzregeln brauchen Unternehmen, Vereine und Behörden in Rheinland-Pfalz nach Angaben des obersten Datenschützers Dieter Kugelmann keine Abmahnwelle fürchten. „Wir Datenschützer können nicht in die Zukunft sehen. Unser Augenmerk liegt aber auf der Durchsetzung der datenschutzrechtlichen Standards, nicht auf der Verhängung von Sanktionen“, teilte Kugelmann am Freitag in Mainz mit. Seine Stelle schrecke aber nicht davor zurück, wenn sie von erheblichen Verstößen erfahre. Der Schwerpunkt sei zunächst, Beschwerden zu bearbeiten. In der EU gelten seit Freitag einheitliche Vorgaben, mit denen die Verarbeitung personenbezogener Daten strenger geregelt wird.

Mitteilung Datenschutzbeauftragter RLP zur DSGVO

