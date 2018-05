Wer sich von rheinland-pfälzischen Behörden ungerecht behandelt fühlt, kann sich von heute an an die neue Bürgerbeauftragte Barbara Schleicher-Rothmund (SPD) wenden. Die ehemalige Vizepräsidentin des Landtags wird in einer Feierstunde in Mainz offiziell als Nachfolgerin von Dieter Burgard in das Amt eingeführt. Burgard wird zugleich verabschiedet, er war seit 2010 Bürgerbeauftragter von Rheinland-Pfalz. Burgard übernimmt die neue Aufgabe des Antisemitismus-Beauftragten.

Schleicher-Rothmund übernimmt außerdem die Ombudschaft in der Kinder- und Jugendhilfe. Diese war 2017 ins Leben gerufen worden, um Missstände in der Heimerziehung aufzuklären. Jährlich wenden sich etwa 5000 Menschen an das ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.