Am 4. Mai, dem 90. Geburtstag des 1961 tödlich verunglückten Formel-1-Stars Wolfgang Graf Berghe von Trips, eröffnet der Nürburgring eine Ausstellung zum Leben des Vizeweltmeisters. Die Schau zeigt unter anderem sein Arbeitszimmer, Pokale, Plaketten, Dokumente und Fotos, wie die Rennstrecke in der Eifel am Mittwoch mitteilte. Die neue Dauerausstellung „Graf Berghe von Trips – Ritter, Reiter, Rennfahrer“ werde in das Motorsport-Erlebnismuseum Ringwerk integriert. Übernommen worden sei sie in großen Teilen vom inzwischen geschlossenen Rennsportmuseum rund um Berghe von Trips im nordrhein-westfälischen Kerpen im Stadtteil Horrem.

Nur für einen Monat zu sehen sind in der neuen Dauerausstellung laut dem Nürburgring außerdem zwei äußerst seltene Ferrari 156 mit „Haifischmäulern“ aus Berghe von Trips' Motorsport-Ära. „Die Ausstellung ist ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.