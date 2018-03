Nestlé erweitert Werk in Osthofen: Mitarbeiter wechseln

Aus unserem Archiv

Osthofen

Der Schweizer Lebensmittelkonzern Nestlé investiert in sein Werk im rheinhessischen Osthofen und will am Standort 50 neue Arbeitsplätze schaffen. Der neue Bereich mit Produktionen für Sonden- und Aufbaunahrung solle Anfang kommenden Jahres in Betrieb gehen, teilte der Konzern am Dienstag mit.