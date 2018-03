Narren: Merkel-Schildkröte als Kanzlerin 2111

Aus unserem Archiv

Mainz

Die Mainzer Fastnacht verspottet die langwierige Regierungsbildung in Berlin: Gleich auf zwei Motivwagen des Rosenmontagszugs rollen Styropor-Figuren von Bundeskanzlerin Angela Merkel durch die Straßen. Die eine Satire zeigt sie beim Durchprobieren von Kleidern in verschiedenen Farben bis zum Entschluss, „den alten Frack nochmal anzuziehen, also die Groko“, wie es Zeichner Michael Apitz am Dienstag bei der Präsentation in Mainz formulierte.