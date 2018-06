Im Biosphärenreservat Pfälzerwald gibt es in diesem Jahr zum zweiten Mal nach Freilassung der ersten Luchse Raubkatzen-Nachwuchs. Wie die Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz am Freitag mitteilte, hat das „Luchs-Team“ der Stiftung in einer schmalen Felshöhle mindestens zwei Jungtiere entdeckt. Die Naturschützer gehen davon aus, dass noch zwei weitere Luchs-Weibchen geworfen haben. Etwa zehn Monate bleiben die kleinen Luchse laut Stiftung bei ihrer Mutter. Nur etwa 50 Prozent der Luchsjungen würden diese „schwierige Zeit“ überstehen und das zweite Lebensjahr erreichen.

Mithilfe des europäischen Förderprogramms LIFE-Natur setzt die Stiftung mit verschiedenen Partnern Projekte zur Wiederansiedlung der Luchse um. Gestartet wurde das Projekt im Januar 2015. Es soll bis 2020 laufen. Ziel ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.