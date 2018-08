„Nacht der Tiere“: Zoo feiert 50-jähriges Bestehen

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Mit einer großen „Nacht der Tiere“ feiert der Zoo Kaiserslautern an diesem Wochenende sein 50-jähriges Bestehen. Begonnen hatte es 1968 mit dem Schimpansen Bimbo, dem Löwen Simba und der größten afrikanischen Zwergziegenherde in den Tierparks Europas. „Seither haben wir uns zu einer der wichtigsten Erholungs- und Freizeiteinrichtungen für die Stadt Kaiserslautern entwickelt“, sagte Zoo-Geschäftsführer Matthias Schmitt. Rund 700 Tiere und über 100 Arten sind am Jubiläumswochenende (11./12. August) zu betrachten.

Zur „Nacht der Tiere“ am Samstag werden ab 10.00 Uhr Eintrittspreise „wie früher“ in Höhe von 1,00 Euro und 0,50 Euro erhoben. Auf einem Teil des Areals lädt ein mittelalterliches ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.