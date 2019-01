Nachfolgersuche für EKM-Bischöfin Junkermann läuft

Magdeburg/Erfurt (dpa) – Die Vorbereitungen für die Wahl einer neuen Bischöfin oder eines neuen Bischofs für die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) laufen. Im April sollen die Kandidaten öffentlich bekanntgegeben werden, wie die Präsidentin des Landeskirchenamtes, Brigitte Andrae, am Montagabend in Magdeburg ankündigte. Die Kandidaten können sich demnach nicht selbst bewerben, sondern werden angesprochen. Die Suche sei bereits in vollem Gange. Die Wahl der Nachfolgerin oder des Nachfolgers der scheidenden Landesbischöfin Ilse Junkermann sei für Anfang Mai geplant. „Ich gehe davon aus, dass der Zeitplan eingehalten werden kann“, sagte Andrae.

Die Amtsträger sind immer für zehn Jahre gewählt. Am 6. Juli wird Junkermann in einem Gottesdienst im Magdeburger Dom verabschiedet. Der Einführungsgottesdienst für die neue Landesbischöfin oder den neuen Landesbischof ...

