Nachbar rettet 94-Jährige vor Zimmerbrand

Ochtendung

Beim Brand in einem Einfamilienhaus in Ochtendung (Kreis Mayen-Koblenz) ist eine 94 Jahre alte Bewohnerin dank der Aufmerksamkeit eines Nachbarn wohl vor Schlimmerem bewahrt worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers war der Brand in der Nacht zum Samstag vermutlich von einer defekten Heizdecke im Bett der Frau verursacht worden. Die 94-Jährige war zu diesem Zeitpunkt im Bad.