Nach Unfall in Zweibrücken ist Identität der Opfer geklärt

Zweibrücken (dpa/lrs) – Nach einem schweren Verkehrsunfall in Zweibrücken mit einer toten Frau ist die Identität der beiden Unfallopfer geklärt. Es handle sich um ein älteres Ehepaar, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch in Pirmasens sagte. Eine Frau aus dem Großraum Mainz habe den entscheidenden Hinweis gegeben. Sie hatte sich bei der Polizei in Zweibrücken gemeldet, da sie ihre Eltern telefonisch nicht erreichen konnte. Eine Streife sei zu deren Wohnort gefahren, der etwa zwei Kilometer vom Unfallort liege. Der Verdacht, es handle sich bei den Opfern um die Eltern, habe sich bestätigt.